Aveva un volo per Reggio Calabria | fermato Giuseppe Calabrò Era appena stato condannato all’ergastolo per l’omicidio Mazzotti

Giuseppe Calabrò è stato fermato questa notte a Milano. Era appena stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti e aveva un volo prenotato per Reggio Calabria. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno bloccato mentre tentava di lasciare la città. Ora si trova in caserma in attesa di ulteriori verifiche.

Milano, 7 febbraio 2026 – È stato fermato questa notte dagli agenti della Squadra Mobile di Milano Giuseppe Calabrò, condannato in primo grado all'ergastolo il 4 febbraio per l'omicidio aggravato di Cristina Mazzotti. Era a piede libero. La ragazza fu rapita a Eupilio il primo luglio del 1975, segregata in una buca in Castelletto Ticino "senza sufficiente aereazione, senza possibilità di deambulazione, somministrandole massicce dosi di tranquillanti ed eccitanti, così cagionandone volontariamente la morte avvenuta in Galliate (Novara)". La figura di Calabrò, che fece parte del commando che rapì la ragazza, è emersa anche nel procedimento della DDA Milano, sempre della Squadra Mobile di Milano, sulle infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nel tifo organizzato di Inter e Milan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Aveva un volo per Reggio Calabria”: fermato Giuseppe Calabrò. Era appena stato condannato all’ergastolo per l’omicidio Mazzotti Approfondimenti su Reggio Calabria 'Ndrangheta, omicidio di Cristina Mazzotti: condannati all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella. Assolto Antonio Talia La Corte d’assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, entrambi originari di Reggio Calabria, per l’omicidio di Cristina Mazzotti. Milano, fermato un condannato all'ergastolo per l'omicidio di Cristina Mazzotti La polizia di Milano ha arrestato un uomo condannato all'ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Reggio Calabria Argomenti discussi: Emergenza per fumo dalla cabina su un volo da Tessera con 168 passeggeri; Immagini di rabbia e di speranza; Air India ha sospeso dal volo un aereo come quello precipitato a giugno, per via di un problema al sistema di controllo del carburante; Allarme fumo in cabina, aereo diretto in Libano costretto ad un atterraggio di emergenza al Marco Polo di Venezia: Nessun ferito. Si addormenta sulla spalla della mamma in aereo: Rachel muore in volo, aveva 44 anniRachel Green, 44 anni, è morta durante un volo da Minneapolis, negli USA, a Londra, addormentata sulla spalla della madre ... fanpage.it Si sente male sul volo Torino-Lamezia: l’aereo rientra ma il passeggero muore. Aveva 30 anniSeul, 28 gen. (Adnkronos) - Un tribunale di Seul ha condannato l'ex First lady sudcoreana Kim Keon Hee a un anno e otto mesi di carcere per corruzione, in seguito all'incarcerazione del marito Yoon Su ... ilfattoquotidiano.it Reggio Calabria: i bambini al centro del nuovo progetto promosso dalla Coop Libero Nocera https://www.rivieraweb.it/p=73350 facebook

