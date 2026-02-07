Cristiano Ronaldo in rotta con l’Al Nassr! Clamoroso ritorno in quel club? Ecco cosa può succedere

Cristiano Ronaldo sta vivendo giorni complicati con l’Al Nassr. Dopo le tensioni pubbliche, si parla di un possibile ritorno al Manchester United, anche se sembra sempre più difficile. La sua avventura in Arabia sembra avviata verso una svolta inaspettata.

Cristiano Ronaldo si è rifiutato di scendere in campo durante la partita con l’Al-Nassr.

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo.

Argomenti discussi: Miliardi, politica, conflitti e un bimbo che non sa perdere: quanto pesa il caso Ronaldo sull'Arabia; Caos Ronaldo in Arabia: sciopero contro il mercato e Al-Nassr in silenzio stampa; Cristiano Ronaldo continua il suo sciopero e minaccia l'addio: cosa sta succedendo; Il lato oscuro dell'Arabia: Cristiano Ronaldo in sciopero per protesta.

Cristiano Ronaldo, addio all’Al-Nassr: cifra record per la rescissione. Il Manchester United ci pensa, lo scenario con MessiCristiano Ronaldo, rottura con l’Al-Nassr: cifra record per la rescissione. Il Manchester United ci pensa, lo scenario che coinvolge Messi ... sport.virgilio.it

Ronaldo sciopera ancora, ecco il vero motivo ma i tifosi sono con lui: cosa hanno fatto allo stadioCristiano Ronaldo ancora assente con l’Al Nassr: dietro lo sciopero stipendi non pagati, tensioni col PIF e mercato. Tifosi con lui, futuro in bilico tra MLS e Arabia. sport.virgilio.it

ORMAI RONALDO NON VIENE PIÙ RISPETTATO IN ARABIA! La polemica di Cristiano e la sua scomparsa dai campi in segno di protesta hanno provocato prese in giro in Arabia, con la comparsa di cartelli sulla sua presunta scomparsa e assenza dagli facebook