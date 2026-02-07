crans montana zittiti i consiglieri comunali che denunciarono i mancati controlli antincendio

A Crans-Montana, i consiglieri comunali che avevano segnalato i problemi nei controlli antincendio sono stati messi a tacere. Già nel 2019, tre di loro avevano cercato di mettere in luce le difficoltà nel portare avanti i controlli di sicurezza, ma adesso sono stati silenziati. La questione resta aperta, mentre i controlli continuano a essere sotto la lente d’ingrandimento.

Già nel 2019 tre consiglieri comunali vallesani avevano lanciato l'allarme sulle difficoltà nell'effettuare i controlli di sicurezza antincendio. Il dibattito è stato "silenziato" subito. Ma dopo la strage di Capodanno a Crans Montana la questione è tornata d'attualità. Anche perché il bar discoteca Le Constellation non veniva ispezionato da sei anni e non aveva neppure effettuato gli adeguamenti richiesti nelle precedenti visite degli inviati del municipio. Nel 2019 la battaglia dei tre consiglieri comunali, Cyrille Fauchère, Pierre Contat e Anthony Lamon, si infranse contro un muro di gomma. Nessuno aveva voglia di fare verifiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa mattina a Crans-Montana è stato sentito Christophe Balet, il responsabile della sicurezza del Comune.

L'inchiesta sulla tragica strage di Capodanno a Crans-Montana, che ha provocato 40 vittime, si sta sviluppando ulteriormente.

