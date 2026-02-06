Crans-Montana il responsabile della sicurezza del Comune senza brevetto antincendio | l’interrogatorio di Balet e i mancati controlli

Questa mattina a Crans-Montana è stato sentito Christophe Balet, il responsabile della sicurezza del Comune. Durante l’interrogatorio, è emerso che Balet non possiede il brevetto di prevenzione antincendio, cosa che solleva dubbi sui controlli effettuati finora. La scoperta rischia di aprire una nuova fase nell’inchiesta sulla sicurezza pubblica in zona.

Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, non sarebbe in possesso del brevetto di prevenzione antincendio. Il funzionario avrebbe soltanto certificazioni legate alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Il dettaglio sta emergendo durante l’interrogatorio in corso a Sion, nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio del locale Constellation, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Balet è indagato dalla procura, che gli ha sequestrato il telefono cellulare. Al momento non è ancora chiaro se la certificazione antincendio di cui è sprovvisto sia obbligatoria per ricoprire il ruolo di responsabile della sicurezza pubblica, ma l’assenza del brevetto apre nuovi interrogativi sulla catena di controlli e sulle responsabilità amministrative.🔗 Leggi su Open.online

Si torna a parlare della tragedia di Crans-Montana, dove il responsabile della sicurezza, Christophe Balet, è stato interrogato a Sion.

La procura di Sion ha aperto un’indagine su un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana.

