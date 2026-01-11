Strage Crans-Montana l' inchiesta si allarga ai mancati controlli

L'inchiesta sulla tragica strage di Capodanno a Crans-Montana, che ha provocato 40 vittime, si sta sviluppando ulteriormente. Le indagini si concentrano ora anche sui controlli non effettuati e sulle responsabilità delle autorità, al fine di chiarire le cause e le eventuali negligenze che hanno contribuito all’accaduto.

L’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato 40 morti, si amplia con nuovi accertamenti sulle vittime e sui mancati controlli. La procura di Genova ha fissato al 20 gennaio l’autopsia su Emanuele Galeppini, il cui corpo sarebbe stato trovato senza segni di bruciatura. Disposta la riesumazione del corpo di Giovanni Tamburi, sospese le tumulazioni di Chiara Costanzo e Achille Barosi. La procura del Cantone del Vallese intanto estende l’indagine all’amministrazione comunale, dopo l’ammissione del sindaco sull’assenza di controlli negli ultimi anni. La vicesindaca ha riconosciuto le mancanze del Comune, escludendo le dimissioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli Leggi anche: Crans Montana, l'indagine si allarga: dalle (prime) ammissioni di Jacques Moretti ai mancati controlli delle autorità. Cosa succede ora Leggi anche: Crans-Montana, gli sviluppi dell'inchiesta, tra responsabilità e mancati controlli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Procura di Roma apre un’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana; Strage di Crans-Montana, inchiesta aperta anche a Roma; Strage Crans-Montana, il punto sulle indagini: cosa sappiamo; Perché la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta su Crans-Montana. Strage Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli - Montana, che ha causato 40 morti, si amplia con nuovi accertamenti sulle vittime e ... stream24.ilsole24ore.com

Strage di Crans Montana, il 19 l'autopsia su Galeppini. Accelera l'inchiesta tra Italia e Svizzera - "Abbiamo già chiesto l’accesso agli atti e ci costituiamo parte civile – spiega l’avvocato –, un atto possibile anche in questa fase del procedimento secondo la legge elvetica. primocanale.it

Crans-Montana, il buco nero dei video cancellati: l’inchiesta svizzera (ri)parte dalle possibili prove sparite - Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone ... ilfattoquotidiano.it

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, parla la vicesindaca: «Ammettiamo di non aver fatto i controlli, ma non ci dimettiamo». Le scuse alle vittime x.com

