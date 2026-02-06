Jacques Moretti, il proprietario del Constellation, si presenta all’interrogatorio del capo della sicurezza Balet. Uscendo dal luogo, si limita a dire: “Penso sempre alle vittime”. La sua frase riassume il dolore e la preoccupazione che circondano ancora questa vicenda.

A oltre un mese dal tragico incendio di Crans-Montana, che ha provocato 41 morti e 115 feriti, l’inchiesta giudiziaria entra in una fase delicata. A Sion è stato interrogato per la prima volta in qualità di indagato Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune svizzero. Era presente anche Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation, accompagnato dal suo legale. “Penso ogni istante alle vittime”, ha dichiarato ai giornalisti prima di entrare nell’edificio. Interrogato il quarto indagato Christophe Balet La presenza e le parole di Jacques Moretti Il dossier tecnico sulla sicurezza del Constellation Interrogato il quarto indagato Christophe Balet L’audizione si è svolta nel campus universitario della città svizzera, dinanzi alla vice procuratrice generale del Canton Vallese, Catherine Seppey, e a diverse decine di avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, Jacques Moretti all'interrogatorio del capo della sicurezza Balet: "Penso sempre alle vittime"

Approfondimenti su Crans Montana Interrogatorio

Jacques Moretti, proprietario del bar Constellation a Crans-Montana, si presenta oggi a Sion per l’interrogatorio di Christophe Balet, il responsabile della sicurezza coinvolto nella tragedia.

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, si è presentato oggi a Sion per seguire l’interrogatorio di Christophe Balet, il responsabile della sicurezza di Crans-Montana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana Interrogatorio

Argomenti discussi: Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo. I no della banca a Jacques e Jessica Moretti; Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa; Dubbi sui dati di reddito: La cauzione per far uscire di prigione Jacques Moretti era troppo bassa? | blue News; Jacques Moretti, un erede di una nota famiglia di orologiai svizzeri dietro la cauzione? L'amicizia e la stessa passione per le auto di...

Crans-Montana, Jacques Moretti all'interrogatorio del capo della sicurezza: «Penso ogni istante alle vittime». Il presidente svizzero al NiguardaJacques Moretti, proprientario del Constellation, il bar della strage di Crans-Montana, è presente oggi a Sion all'interrogatorio di ... msn.com

Crans-Montana, Jacques Moretti all’interrogatorio del responsabile sicurezza del Comune: Penso alle vittime ogni giornoIl proprietario del Constellation presente all'interrogatorio di Christophe Balet, responsabile sicurezza del Comune di Crans-Montana ... ilfattoquotidiano.it

La tragedia di inizio anno a Crans Montana apre una riflessione più ampia sulla percezione del rischio nei giovani: capire come funziona il cervello in queste situazioni aiuta a spiegare perché, a volte, il pericolo viene normalizzato invece che riconosciuto facebook

Crans-Montana, Moretti: "Non sono mai scappata con la cassa" x.com