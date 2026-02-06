Dopo la tragedia a Crans-Montana emergono nuove sorprese sulla sicurezza. Christophe Balet, il responsabile della sicurezza pubblica del Comune, non avrebbe il brevetto di prevenzione antincendio, contrariamente a quanto si pensasse. La scoperta solleva molti dubbi sulla gestione della sicurezza prima della strage.

Nuove rivelazioni arrivando dopo la strage di Crans-Montana. Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune non avrebbe il brevetto di prevenzione anticendio, ma quelli riguardanti la sicurezza e la salute. Il dettaglio sta emergendo nell'interrogatorio del funzionario pubblico, in corso a Sion. L'uomo, a cui la procura ha sequestrato il cellullare, è indagato nell'inchiesta del rogo del Constellation, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Non è al momento chiaro se la certificazione, di cui Balet è sprovvisto, sia obbligatoria per l'esercizio di quel tipo di funzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Crans-Montana, il responsabile della sicurezza pubblica non aveva il brevetto antincendio

Approfondimenti su Crans Montana Prevenzione

La procura ha aperto un’indagine sui due uomini vicini al Comune di Crans-Montana coinvolti nell’incendio del Constellation.

A Crans-Montana si è svolto l’interrogatorio di Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune, coinvolto nell’indagine sull’incendio del bar Constellation di Capodanno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crans Montana Prevenzione

Argomenti discussi: Crans-Montana, c’è un quarto indagato: è il capo della sicurezza del Comune; Crans Montana, c'è un altro indagato per la strage; Crans-Montana, indagato l’ex responsabile della sicurezza del Comune; Crans Montana, indagato anche l'ex responsabile sicurezza del comune.

Crans-Montana, interrogatorio per il responsabile della sicurezza del Comune. E Jacques Moretti assisteChristophe Balet interrogato dai pm svizzeri per l'incendio del Constellation che ha causato 41 morti. Presente anche Jacques Moretti. ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, Jacques Moretti all’interrogatorio del responsabile sicurezza del Comune: Penso alle vittime ogni giornoIl proprietario del Constellation presente all'interrogatorio di Christophe Balet, responsabile sicurezza del Comune di Crans-Montana ... ilfattoquotidiano.it

Incendio a #CransMontana, #Moretti in tribunale: “Siamo distrutti” x.com

La tragedia di inizio anno a Crans Montana apre una riflessione più ampia sulla percezione del rischio nei giovani: capire come funziona il cervello in queste situazioni aiuta a spiegare perché, a volte, il pericolo viene normalizzato invece che riconosciuto facebook