controlli a tappeto della polizia in provincia di cosenza 4 arresti e interventi per stalking e estorsione

Nella provincia di Cosenza, la Polizia ha effettuato controlli approfonditi, portando all’arresto di quattro persone e a sequestri di droga. Sono state inoltre denunciate diverse persone per reati come stalking ed estorsione. Questa operazione si inserisce nell’attività delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza e contrastare il crimine sul territorio.

Quattro arresti e numerosi sequestri di droga: questo il risultato dei controlli messi in atto dalle forze dell'ordine nella provincia di Cosenza per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni, coordinate dalla Questura, sono state condotte durante la settimana corrente e hanno coinvolto diversi reparti e commissariati. Controlli in tutta la provincia di Cosenza Quattro arresti e sequestri di droga Denunce per diversi reati Provvedimenti amministrativi e DASPO Controlli in tutta la provincia di Cosenza La settimana è stata caratterizzata da un'intensa attività di controllo e prevenzione su tutto il territorio del capoluogo e della provincia.

Controlli a tappeto della polizia locale: scattano arresti, denunce e maxi sanzioniLa polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli negli ultimi tre giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle normative.

