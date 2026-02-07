Alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali a Milano-Cortina, il momento più chiacchierato è stato senza dubbio la presenza di Mariah Carey. La star americana ha attirato subito l’attenzione, soprattutto per quello che indossava. Tutti hanno osservato il suo outfit, cercando di capire quale scelta stilistica avesse fatto. La sua apparizione è stata al centro delle conversazioni tra gli spettatori e sui social, lasciando tutti senza parole.

Alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, andata in scena allo stadio San Siro, il momento più discusso e celebrato ha avuto un nome preciso: Mariah Carey. La presenza della diva internazionale ha catalizzato l’attenzione del pubblico e dei social, trasformando la sua esibizione in uno dei passaggi simbolici dell’intero evento. Carey non si è limitata a cantare, ma ha costruito una performance totale, capace di fondere musica, immagine e immaginario collettivo in un’unica narrazione visiva. Avvolta da un’atmosfera sospesa tra spettacolo e celebrazione, Mariah Carey ha incantato gli spalti con una scelta artistica che ha unito tradizione italiana e respiro internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa indossava!”. Mariah Carey alla cerimonia di Milano-Cortina: tutti senza parole

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Venerdì 6 febbraio, lo stadio San Siro di Milano si riempirà di star, regine e politici per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina, un evento sorprendente e atteso: Mariah Carey, iconica cantante di

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Mariah Carey aprirà le Olimpiadi Milano-Cortina: la star attesa a San Siro

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Da Mariah Carey in Cavalli a Laura Pausini in Armani, gli stilisti sul podio alle Olimpiadi; Il cappotto nero di Mariah Carey sul podio dello stile per l'inverno 2026; Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu e fa impazzire i social: il gobbo è subito virale; La moda alle Olimpiadi: promossi e bocciati alla cerimonia di inaugurazione.

Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, come ha reagito l'attrice facebook

Saluto Matilda De Angelis e do il benvenuto a Mariah Carey. Matilda ti aspettiamo a #TaleEQualeShow per cantare “All I want for Christmas” #MilanoCortina2026 #CerimoniaDiApertura #OlimpiadiInvernali2026 x.com