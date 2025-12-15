Milano- Cortina | Mariah Carey alla cerimonia d’apertura

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina, un evento sorprendente e atteso: Mariah Carey, iconica cantante di

milano cortina mariah carey alla cerimonia d8217apertura

© Ildifforme.it - Milano- Cortina: Mariah Carey alla cerimonia d’apertura

Un annuncio inaspettato: alla cerimonia di apertura di Milano- Cortina si esibirà Mariah Carey, la diva di All I want for Christmas. Ildifforme.it

Mariah Carey sarà ospite alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina

Video Mariah Carey sarà ospite alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina

milano cortina mariah careyMilano-Cortina 2026, Mariah Carey ospite alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi il 6 febbraio - Mentre la Torcia Olimpica è in giro per l'Italia, si avvicina il 6 febbraio, quando a San Siro verranno ufficialmente aperti i Giochi Invernali di Milano- ilmessaggero.it

milano cortina mariah careyOlimpiadi Invernali 2026, Mariah Carey canterà alla cerimonia di apertura a San Siro - La regina della musica pop mondiale sarà una delle protagoniste il 6 febbraio 2026, arricchendo la serata inaugurale in programma il 6 febbraio 2026 con un’esibizione iconica ... ilgiorno.it