Venerdì 6 febbraio, lo stadio San Siro di Milano si riempirà di star, regine e politici per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Tra i presenti, Mariah Carey, Tom Cruise e diverse famiglie reali europee, pronti a vivere insieme questa grande festa dello sport e dello spettacolo.

Star della musica e del cinema, teste coronate e rappresentati politici: venerdì 6 febbraio lo stadio San Siro di Milano si trasformerà nel “place to be”. Sarà infatti il Meazza a ospitare la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, e la lista di invitati fa del capoluogo lombardo l’ombelico del mondo almeno per una sera. Una cerimonia che, per la prima volta, sarà diffusa su più località, perché oltre a Milano e Cortina verranno coinvolti Livigno e altri comuni veneti. L’Armonia è il tema al centro del grande show, che il Creative Lead Marco Balich spiega in questi termini: “Armonia significa trasformare i nostri valori in immagini, suoni ed emozioni condivise. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina 2026, da Mariah Carey a Tom Cruise alle famiglie reali d’Europa: tutti i vip presenti alla cerimonia d’apertura

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi.

Mariah Carey sarà la prima artista internazionale a esibirsi alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

