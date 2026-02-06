Olimpiadi Milano Cortina Laura Pausini canta l’Inno di Mameli a San Siro

Laura Pausini ha aperto ufficialmente le Olimpiadi di Milano-Cortina cantando l’Inno di Mameli a San Siro. La cantante ha portato sul palco un momento di grande emozione, mentre il pubblico ascoltava l’inno che si alzava nel cielo dello stadio. Con questa esibizione, le Olimpiadi invernali sono iniziate tra entusiasmo e senso di unità tra le due città.

Laura Pausini canta l’Inno di Mameli a San Siro: l’epopea delle Olimpiadi di Milano-Cortina inizia con un tocco di emozione Quando l’Inno di Mameli si è levato al cielo del San Siro, non soltanto ha accompagnato l’inizio delle Olimpiadi invernali 2026, ma ha anche creato un momento simbolico e tecnologico, un tocco di emozione e di unità tra Milano e Cortina. A otto mila persone in piedi, il silenzio è stato rotto soltanto dalle note della canzone, e non soltanto. L’artista Laura Pausini, in abito lungo nero e con le spalle scoperte, ha presentato il suo esecuzione in mezzo al prato del Meazza, in una cerimonia che ha visto l’unione tra città e montagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà allo Stadio di San Siro.

Questa sera a San Siro, Laura Pausini ha preso il microfono e ha aperto l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Cerimonia inaugurale Milano-Cortina, Mariah Carey canta Volare, Laura Pausini con l'Inno di Mameli

Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel segno dell’ArmoniaAd aprire la serata i ballerini della Scala, Mariah Carey e Laura Pausini che ha cantato l'Inno di Mameli. Mattarella è arrivato su un tram guidato da Valentino Rossi. Pierfrancesco Favino ha recitato ... dire.it

Olimpiadi, atleti da 92 paesi. E Laura Pausini canta l'Inno di MameliÈ la sera di San Siro a segnare l'avvio ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, con una cerimonia d'apertura ... iltempo.it

Olimpiadi Milano-Cortina Che gaffe su Rai 1. L'errore su Matilda De Angelis facebook

#Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com