Olimpiadi Milano Cortina Laura Pausini canta l’Inno di Mameli a San Siro

Laura Pausini ha aperto ufficialmente le Olimpiadi di Milano-Cortina cantando l’Inno di Mameli a San Siro. La cantante ha portato sul palco un momento di grande emozione, mentre il pubblico ascoltava l’inno che si alzava nel cielo dello stadio. Con questa esibizione, le Olimpiadi invernali sono iniziate tra entusiasmo e senso di unità tra le due città.

Laura Pausini canta l’Inno di Mameli a San Siro: l’epopea delle Olimpiadi di Milano-Cortina inizia con un tocco di emozione Quando l’Inno di Mameli si è levato al cielo del San Siro, non soltanto ha accompagnato l’inizio delle Olimpiadi invernali 2026, ma ha anche creato un momento simbolico e tecnologico, un tocco di emozione e di unità tra Milano e Cortina. A otto mila persone in piedi, il silenzio è stato rotto soltanto dalle note della canzone, e non soltanto. L’artista Laura Pausini, in abito lungo nero e con le spalle scoperte, ha presentato il suo esecuzione in mezzo al prato del Meazza, in una cerimonia che ha visto l’unione tra città e montagna.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

