Fabrizio Corona non può più usare i social. I suoi profili su Instagram e altre piattaforme sono stati bloccati senza spiegazioni. I suoi avvocati parlano di censura vergognosa, paragonandola a un sistema dittatoriale. Corona si trova di nuovo senza spazio online, una mossa che fa discutere molto sui limiti della libertà di espressione.

Fabrizio Corona sparisce dai social. I suoi account su Instagram e su altre piattaforme digitali sono stati bloccati. Anche Falsissimo non è più presente sui social e su Youtube sono presenti solo i contenuti a pagamento. Da quanto trapela, gli interventi sono avvenuti nel quadro generale delle policy delle piattaforme in materia di diffamazione, tutela del diritto d’autore, dignità personale, privacy e contrasto ai messaggi d’odio, come misura di autotutela. Gli avvocati di Corona, Ivano Chiesa e Cristina Morrone, hanato al Giornale: "Complimenti per la censura vergognosa degna di un Paese dittatoriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fabrizio Corona, bloccati gli account social. I suoi avvocati: "Censura vergognosa degna di un Paese dittatoriale"

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona non si trova più sui social.

Fabrizio Corona ha deciso di cancellare i suoi account da Instagram.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fabrizio Corona in procura a Milano dopo la denuncia di Signorini

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Fabrizio Corona bloccato dal giudice, accolto il ricorso di Alfonso Signorini. Il divieto di pubblicazione e le sanzioni: cosa succede ora; Corona bloccato dal giudice. Stop alla puntata di Falsissimo su Signorini; Falsissimo bloccato da Signorini: il tribunale accoglie il ricorso contro Fabrizio Corona, il testo integrale del provvedimento; Caso Signorini, la svolta: Fabrizio Corona bloccato dal giudice. 2mila euro per ogni futura violazione.

Fabrizio Corona e Signorini: il Tribunale Blocca FalsissimoLe controversie tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini si intensificano, con nuove rivelazioni che catturano l'attenzione del pubblico. notizie.it

Fabrizio Corona e le accuse a Mediaset, cancellata l'ultima puntata di Falsissimo per violazione del copyrightViolazione del copyright: in questo modo, Mediaset è riuscita a bloccare l’ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona ... virgilio.it

Fabrizio Corona è irraggiungibile:https://fanpa.ge/sHpdx - facebook.com facebook