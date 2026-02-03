Fabrizio Corona ha cancellato tutti i suoi profili social, incluso il popolarissimo Instagram. Dopo settimane di silenzio, ora non si trova più traccia dei suoi account online. La decisione ha sorpreso i suoi follower, che si sono trovati di colpo senza più nessun aggiornamento o contatto diretto con l’ex re dei paparazzi. Nessuna spiegazione ufficiale, solo questa improvvisa sparizione che alimenta i rumors e i misteri attorno alla sua figura.

I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi, in particolare quello, popolarissimo, di Instagram. La 'cancellazione' non e' stata disposta dalla magistratura milanese ma potrebbe essere stata un'iniziativa di Google o Meta legata alla sentenza del tribunale civile che nei giorni scorsi aveva bloccato la messa in onda di 'Falsissimo' su istanza dei legali di Alfonso Signorini. "Non ne so nulla”, ha detto l'avvocato Ivano Chiesa, contattato dall'AGI dopo che è emersa la notizia. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corona resta senza social: cancellati tutti gli account. Ma c'è un mistero

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha riattivato il suo canale YouTube pubblicando nuovamente la puntata di

Fabrizio Corona ha fatto perdere le sue tracce sui social.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

GILETTI: FABRIZIO CORONA ACCUSA SIGNORINI DI AVER CREATO UN SISTEMA: MA È DAVVERO COSÌ

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Barbara d’Urso risponde (senza nominarlo) a Corona dopo Falsissimo: il messaggio social; Corona e la puntata di Falsissimo senza Signorini sul sistema Mediaset: da Scotti e De Filippi ai Berlusconi; Falsissimo.it, i numeri reali del boom social di Corona: l’analisi di Arcadia; Falsissimo, il delirio finale: Fabrizio Corona infanga tutti, grida alla censura e si incorona martire del sistema.

Barbara d’Urso risponde (senza nominarlo) a Corona dopo Falsissimo: il messaggio socialDopo le parole di Fabrizio Corona a Falsissimo sull’addio di Barbara D’Urso a Mediaset, la conduttrice rompe il silenzio sui social con un messaggio breve, ma eloquente. gay.it

Gerry Scotti ha capito come battere Fabrizio Corona: la risposta alle rivelazioni social è un trattato di comunicazioneGerry Scotti ha compreso come superare Fabrizio Corona in termini mediatici. Il conduttore, nell'intervista al Corriere della Sera, ha dimostrato non solo la propria estraneità a determinate insinuazi ... msn.com

"Toccatemi tutto, ma non Gerry" Ludmilla Radchenko pubblica le chat con Corona e difende Gerry Scotti. La letterina rivendica con orgoglio il ricordo di chi, secondo lei, resta “un uomo d’onore” - facebook.com facebook