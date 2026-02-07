Corigliano-Rossano | undici giorni di Carnevale tra tradizioni spettacoli e gusto locale

Corigliano-Rossano si appresta a vivere undici giorni di festa, dal 12 al 22 febbraio, con l’edizione 2026 del suo Carnevale, intitolato “Maschere e Allegria”. Tra sfilate, spettacoli e sapori locali, la città si anima per un evento atteso da tutta la comunità. Le strade si riempiranno di maschere colorate e tanta musica, mentre i cittadini si preparano a vivere un momento di tradizione e allegria.

Corigliano-Rossano si prepara a undici giorni di festa, dal 12 al 22 febbraio, con l’edizione 2026 del suo Carnevale, intitolato “Maschere e Allegria”. La manifestazione, che si preannuncia ricca di eventi e spettacoli, mira a celebrare la tradizione e l’identità locale, valorizzando al contempo le eccellenze enogastronomiche della Sibaritide. Il cuore pulsante di questa celebrazione, come da tradizione, sarà la gioia e lo spirito di comunità, con un particolare rivolto ai bambini e alle famiglie. Il Carnevale di Corigliano-Rossano non è semplicemente una sfilata di carri allegorici, ma un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, un’esplosione di colori, musica e allegria che coinvolge l’intera città.🔗 Leggi su Ameve.eu

