Domenica 8 febbraio, i GG Studios di Corigliano-Rossano si trasformano in un luogo di festa e inclusione. Dalle 10:30 in poi, bambini, famiglie e scuole si ritrovano per partecipare a “Il Carnevale per Tutti”, un evento che vuole portare allegria e condivisione. L’atrio degli studios si riempirà di colori, musica e giochi, con l’obiettivo di coinvolgere tutti, senza distinzione. È una giornata dedicata al divertimento aperto a chiunque voglia condividere momenti di allegria.

Domenica 8 febbraio, a partire dalle 10:30, gli Studios di Corigliano-Rossano, in Contrada Oliveto Longo, diventeranno il cuore pulsante di una giornata dedicata al divertimento, alla condivisione e all’inclusione con “Il Carnevale per Tutti”, un evento pensato per bambini, famiglie, scuole e gruppi. L’iniziativa, organizzata dai GG Studios, si distingue per un programma ricco e pensato per coinvolgere tutti i partecipanti, senza eccezioni. L’atmosfera si anima fin dal primo momento: alle 10:30 tutti i presenti sono invitati a indossare una maschera, lanciando subito l’atmosfera di festa. A seguire, alle 11:00, arriva la mascotte di Stitch, che regalerà sorrisi e foto ricordo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Il Carnevale per Tutti" a Corigliano-Rossano: festa e inclusione ai GG Studios l'8 febbraio

