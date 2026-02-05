Pallanuoto le finali di Coppa Italia si giocano a Genova | c' è la Pro Recco

Le finali di pallanuoto si terranno a Genova, alla piscina Sciorba. La Pro Recco ospita le quattro migliori squadre italiane che si sfideranno tra sabato e domenica, in un torneo che promette grandi emozioni. L’evento è organizzato dalla stessa Pro Recco, con il sostegno della Federazione Italiana Nuoto e di My Sport.

