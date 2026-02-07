Coppa Davis 2026 | Gran Bretagna avanti diversi confronti al via nel primo turno

La Coppa Davis 2026 entra nel vivo con il primo weekend di partite ufficiali. La Gran Bretagna si fa avanti, mentre altri incontri sono già in corso o si svolgeranno nelle prossime ore. La sfida tra Norvegia e Gran Bretagna ha aperto le danze, e nel frattempo si giocano tre match, con altri due ancora in programma durante la notte italiana.

Dopo la specie di prodromo di Norvegia-Gran Bretagna, ha preso definitivamente avvio il primo weekend di Coppa Davis 2026: in campo tre match (il quarto, Cile-Serbia, è destinato a proseguire nella notte fonda italiana, come anche il quinto, Canada-Brasile). Di seguito la prima parte dei risultati. Per la già citata Norvegia-Gran Bretagna, arriva il naturale 4-0 da parte dei britannici, anche se i norge vendono cara la pelle. Gli assai quotati Julian Cash e Lloyd Glasspool, infatti, per portare il punto del decisivo 3-0 a casa devono sudare parecchi, finendo costretti da Nicolai Budkov Kjaer e Viktor Durasovic al tie-break decisivo nel corso del terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

Coppa Davis 2026: Gran Bretagna sul 2-0 contro la Norvegia, Draper torna e vince

La Gran Bretagna mette subito pressione sulla Norvegia vincendo le prime due partite del confronto di qualificazione.

Il ritorno di Draper: guida la Gran Bretagna nella Coppa Davis

Draper torna in campo e guida la Gran Bretagna nella Coppa Davis.

