Draper torna in campo e guida la Gran Bretagna nella Coppa Davis. Dopo aver lasciato il tennis agli Us Open 2025 a causa di un problema al braccio, il tennista torna in azione e si mette subito a disposizione della squadra britannica. La sua presenza potrebbe fare la differenza nel torneo di squadra.

Sono passati poco meno di cinque mesi dall’ultima apparizione di Jack Draper su un campo da tennis. Agli Us Open della scorsa stagione il britannico aveva disputato un solo turno, prima di ritirarsi alla vigilia del secondo match contro Zizou Bergs. Un problema al braccio, che lo aveva già costretto a saltare i due Masters 1000 nordamericani, lo ha poi spinto a chiudere prima del previsto la stagione, salutando il 2025 proprio a New York. Ora Draper è pronto a ripartire e ad aprire ufficialmente il suo 2026. Lo farà in Coppa Davis, con l’obiettivo di trascinare da numero uno della squadra la Gran Bretagna nella sfida contro la Norvegia (guidata da Casper Ruud) a Oslo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ritorno di Draper: guida la Gran Bretagna nella Coppa Davis

Approfondimenti su Us Open 2025

Nella notte, le forze aeree di Francia e Gran Bretagna hanno effettuato operazioni militari, portando avanti attacchi aerei in risposta a specifiche necessità strategiche.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Us Open 2025

Argomenti discussi: Draper pronto al rientro: Sarà una sfida tornare dov’ero, ma sto migliorando costantemente; Draper si prepara al rientro: Sarà dura tornare dove ero, ma ho imparato diverse lezioni; Draper torna in campo in Coppa Davis: Contento di giocare, ho passato momenti duri; Paul Draper sceglie Disgusting come nuovo brano per anticipare Mansun Retold.

Il ritorno di Draper: guida la Gran Bretagna nella Coppa DavisSono passati poco meno di cinque mesi dall’ultima apparizione di Jack Draper su un campo da tennis. Agli Us Open della scorsa stagione il britannico aveva disputato un solo turno, prima di ritirarsi a ... gazzetta.it

Da Draper a Chung, con tanti big... tra i capitani: 5 temi del weekend di DavisIL RIENTRO DI JACK DRAPER Il tema principale di questa tornata di Davis è il ritorno in campo di Jack Draper con la maglia della Gran ... sport.tiscali.it

CURLING 19.05 Misto: Gran Bretagna -Norvegia Estonia -Svizzera Svezia -Corea del Sud Canada -Rep. Ceca Si comincia così. #milanocortina2026 x.com

Secondo il Telegraph, questo è l'indirizzo di culto più straordinario della Gran Bretagna - facebook.com facebook