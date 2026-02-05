Coppa Davis 2026 | Gran Bretagna sul 2-0 contro la Norvegia Draper torna e vince

La Gran Bretagna mette subito pressione sulla Norvegia vincendo le prime due partite del confronto di qualificazione. Draper torna in campo e conquista il punto decisivo, portando gli inglesi avanti 2-0. La sfida si gioca oggi, anche se la maggior parte degli incontri si svolgerà tra venerdì e domenica. La Norvegia si trova già in difficoltà, ma si aspetta che nei prossimi incontri possa reagire.

Benché la maggior parte dei tie del primo turno di qualificazione della Coppa Davis 2026 si terrà nell’accoppiata venerdì-sabato o in quella sabato-domenica, c’è uno dei confronti che va in scena già oggi. Si tratta di Norvegia-Gran Bretagna, di scena alla Nadderud Arena, impianto sito a Bekkestua, a poco più di 10 km da Oslo. Il confronto è nei fatti già segnato in partenza: manca ai norvegesi, del resto, Casper Ruud, perché la sua recente paternità ha (giustamente) imposto qualche giorno di pausa per rimanere con la famiglia che si è allargata. La presenza di Ruud, recentemente agli ottavi di finale degli Australian Open, avrebbe certamente garantito più equilibrio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Draper torna in campo e guida la Gran Bretagna nella Coppa Davis.

Jack Draper torna in campo dopo cinque mesi di stop forzato.

