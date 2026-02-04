Copa del Rey Barça soffre ma vola | 2-1 ad Albacete
Il Barcellona conquista la semifinale di Copa del Rey dopo una vittoria difficile contro l’Albacete. La partita si decide solo nel finale, con i blaugrana che riescono a superare i padroni di casa per 2-1. Il match si accende nel secondo tempo, quando il risultato rimane in bilico fino agli ultimi minuti. Alla fine, il Barça riesce a portare a casa il risultato e a volare avanti nella competizione.
Il Barcellona strappa il pass per le semifinali di Copa del Rey, ma il verdetto del Carlos Belmonte arriva tra i brividi. Finisce 2-1 per i blaugrana di Hansi Flick, che piegano un Albacete eroico, capace di sognare un’altra impresa dopo aver già estromesso il Real Madrid. La sblocca Lamine Yamal al 39’, confermandosi l’uomo della provvidenza nei momenti di stallo. Il raddoppio porta la firma di Ronald Araujo al 56’: un gol che segna il ritorno definitivo del centrale uruguaiano dopo il delicato stop per motivi personali, accolto dall’abbraccio di tutta la panchina. Sembrava finita, ma il finale è pura sofferenza per Flick. 🔗 Leggi su Como1907news.com
