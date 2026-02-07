Nel cuore di Fratelli d’Italia si accende una nuova lite interna. Riccardo Giannoni torna a prendere il comando, sostituendo cinque membri del partito durante il coordinamento provinciale di giovedì sera. La tensione tra i “ribelli” e il leader si fa sentire sempre di più.

Nuovo colpo di scena in casa di Fratelli d’Italia dove nel corso del coordinamento provinciale di giovedì sera il presidente Riccardo Giannoni ha annunciato di aver sostituito ben cinque componenti. In pratica, una mini rivoluzione che consente a Giannoni di tornare a controllare il massimo organismo politico provinciale del partito che nello scorso novembre era stata presentata una clamorosa mozione di sfiducia contro il suo presidente, firmata anche dai principali esponenti locali a cominciare dall’onorevole Zucconi e dal consigliere regionale Fantozzi. In quel momento, la sorte di Giannoni sembrava segnata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controrivoluzione in Fratelli d’Italia. Giannoni sostituisce i “ribelli“ e ritorna al comando del partito

Approfondimenti su Fratelli Italia

Riccardo Giannoni, segretario provinciale di Fratelli d’Italia a Lucca, ha deciso di revocare due membri del direttivo comunale.

Fratelli d’Italia ha annunciato la nomina di Francesco Michelotti come nuovo coordinatore del partito in Toscana, sostituendo Alessandro Tomasi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fratelli Italia

Argomenti discussi: Controrivoluzione in Fratelli d’Italia. Giannoni sostituisce i ribelli e ritorna al comando del partito.

Domenica 8 febbraio, ore 10 a Niscemi in solidarietà con le sorelle e i fratelli niscemesi vittime dei crimini globali (guerre, cambiamenti climatici, processi di militarizzazione, speculazioni, desertificazioni, estrattivismo, borghesia mafiosa, ecc.). No MUOS fino al facebook