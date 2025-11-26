Pusher tenta la fuga in scooter contromano a Catania | bloccato dalla Polizia con droga e contanti negli slip

Notizie.virgilio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 22enne catanese è stato denunciato per spaccio e resistenza dopo una fuga in scooter nel centro storico di Catania. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

pusher tenta la fuga in scooter contromano a catania bloccato dalla polizia con droga e contanti negli slip

© Notizie.virgilio.it - Pusher tenta la fuga in scooter contromano a Catania: bloccato dalla Polizia con droga e contanti negli slip

Altre letture consigliate

pusher tenta fuga scooterPusher tenta la fuga in scooter contromano a Catania: bloccato dalla Polizia con droga e contanti negli slip - Un 22enne catanese è stato denunciato per spaccio e resistenza dopo una fuga in scooter nel centro storico di Catania. Scrive virgilio.it

Fermo, pusher tenta la fuga ma lo bloccano in centro (in casa aveva dosi già pronte). È ospite di un'associazione che si occupa di accoglienza - Gli agenti della questura stavano effettuando un controllo al terminal dei bus “Dondero”, identificando, studenti, cittadini e viaggiatori. Riporta corriereadriatico.it

Inseguimento in via Capo Passero: la fuga di un pusher minorenne finisce con l’arresto - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione ... Da newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Pusher Tenta Fuga Scooter