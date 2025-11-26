Pusher tenta la fuga in scooter contromano a Catania | bloccato dalla Polizia con droga e contanti negli slip

Un 22enne catanese è stato denunciato per spaccio e resistenza dopo una fuga in scooter nel centro storico di Catania. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pusher tenta la fuga in scooter contromano a Catania: bloccato dalla Polizia con droga e contanti negli slip

