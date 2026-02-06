Dal mare ai ristoranti | controlli sulla filiera della pesca Sequestrati 620 chili di prodotti

La Guardia Costiera di Gaeta ha effettuato controlli su tutta la filiera della pesca tra Latina e Frosinone. Durante le verifiche, sono stati sequestrati 620 chili di prodotti destinati a ristoranti e mercati. Le operazioni hanno coinvolto zone come Minturno, Cassino e Ceccano, dove sono stati controllati sia i pescatori che i punti vendita.

L’attività della guardia costiera di Gaeta, tra Minturno e i territori di Ceccano e Cassino. Nel mirino ambulanti e locali etnici; sequestrata anche attrezzatura abusiva per la pesca dei polpi Hanno interessato tutta la filiera della pesca i controlli effettuati dalla guardia costiera di Gaeta nelle due province di Latina e di Frosinone, e in particolare nei territori di Minturno, Cassino e Ceccano. Nell’ambito delle attività ispettive a terra, svolte con il supporto delle Asl delle due province e con l’ausilio del personale della Delegazione di Spiaggia di Scauri, sono state effettuate ispezioni in ristoranti etnici e alle attività commerciali ambulanti.🔗 Leggi su Latinatoday.it

