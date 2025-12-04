La stretta su taxi e Ncc Tre ‘nuove’ zone vietate Accessi solo a hotel e B&B

di Antonio Passanese Dopo anni di deroghe, proroghe e tolleranze informali, l’amministrazione comunale ha avviato una revisione profonda delle regole d’accesso per taxi e Ncc nelle aree pedonali (classificate come zone di tipo E), con l’obiettivo dichiarato di tutelare la Ztl, garantire maggiore sicurezza stradale e armonizzare l’uso dello spazio pubblico con la crescente pressione turistica. Le nuove direttive – già comunicate alle categorie interessate – prevedono che l’accesso di taxi e noleggi con conducente nelle aree pedonali sia consentito esclusivamente per accompagnare o prelevare turisti alloggiati in strutture ricettive: alberghi, affittacamere e B&B. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La stretta su taxi e Ncc Tre ‘nuove’ zone vietate. Accessi solo a hotel e B&B

Scopri altri approfondimenti

Sui taxi della cooperativa COTABO RADIOTAXI BOLOGNA compaiono gli adesivi con il Signal for Help – il gesto internazionale di richiesta di aiuto – e il numero nazionale antiviolenza e antistalking 1522. Una campagna informativa a cui abbiamo concesso il - facebook.com Vai su Facebook

Taxi e Ncc, arriva la stretta contro l'abusivismo - La "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" approvata dal Senato riguarda anche il mondo del trasporto pubblico e per la precisione il settore dei taxi e dei servizi di noleggio con ... Lo riporta quattroruote.it

Taxi e Ncc, a Torino un inedito asse sui controlli: la Lega applaude la stretta del Comune - Dati in crescita, aree sensibili presidiate e una falla amministrativa ancora aperta: tra Lega e Giunta Lo Russo emerge un inatteso punto d’intesa ... Secondo giornalelavoce.it

Ncc, il Tar del Lazio blocca la stretta. Il Mit: nessuno stop - Stop alle modalità digitali di iscrizione al Foglio di servizio elettronico, all'obbligo di fatto di ritorno in rimessa tra una corsa e l'altra e al divieto di contratti con agenzie di viaggio e Uber ... Da ilmessaggero.it

Taxi e Ncc, Bruxelles al Mit: il decreto piattaforme rischia di violare le norme Ue. Nel mirino la stretta sulle app - Ncc del ministero dei Trasporti, quello sulle piattaforme digitali, slitterà con tutta probabilità almeno a giugno. ilmessaggero.it scrive

Taxi e Ncc, spunta il divieto di confrontare tempi di attesa e prezzi sulle app: ira di Uber. Slitta la stretta sui "furbetti" - Sulle app per prenotare taxi e Ncc presto potrebbe non essere più possibile confrontare i tempi di attesa e i prezzi stimati prima di scegliere il servizio. Riporta ilgazzettino.it

Ddl concorrenza, c’è il via libera per Taxi e Ncc: sanzioni agli abusivi. Ecco cosa cambia - Roma, 27 luglio 2024 – Dalle concessioni e dai pedaggi autostradali (che andranno in parte anche allo Stato) ai dehors liberi (prorogati al 2025). Si legge su quotidiano.net