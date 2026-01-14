Lo sciopero dei taxi ha causato disagi a Bologna, con circa due autisti su tre che hanno aderito alla protesta. La mobilitazione, promossa dalle principali sigle di categoria, ha interessato il servizio di trasporto pubblico locale, creando difficoltà per gli utenti. La protesta, motivata da questioni legate alle politiche governative, si è svolta ieri, evidenziando le tensioni all’interno del settore.

Lo sciopero dei taxi blocca il servizio anche a Bologna. Disagio in città, ieri, per "la protesta contro il governo " indetta dalle principali sigle della categoria dei tassisti. Poche, o meglio, pochissime le auto bianche che sono arrivate nelle fermate accanto alla stazione in piazza Medaglie d’Oro. Questo il principale problema in occasione del primo sciopero nazionale dei taxi del 2026, che ha riguardato gran parte delle città italiane, da Nord a Sud, con l’unica eccezione dell’Umbria. La protesta è terminata alle 22 di ieri. I sindacati hanno domandato regole più stringenti per Uber, i decreti contro l’abusivismo e contro "l’ingresso sempre più invasivo delle multinazionali delle piattaforme digitali nel trasporto pubblico non di linea", affermano le circa venti sigle sindacali aderenti allo sciopero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sciopero dei taxi, disagi a Bologna: "Due autisti su tre hanno aderito"

Leggi anche: Sciopero dei taxi, disagi anche a Bologna. “Regole più stringenti per Uber”

Leggi anche: Sciopero dei taxi, adesione totale a Firenze. Disagi per gli utenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sciopero dei taxi, disagi anche a Bologna. “Regole più stringenti per Uber”; Sciopero dei taxi martedì 13, auto bianche ferme anche a Bologna; Sciopero dei taxi domani martedì 13 gennaio, stop di 14 ore: orari, fasce di garanzia e le città che aderiscono; Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando.

Sciopero dei taxi, disagi a Bologna: "Due autisti su tre hanno aderito" - Ieri, in piazza Medaglie d’Oro, tanti cittadini e turisti sono rimasti a piedi per la protesta nazionale. ilrestodelcarlino.it