Sciopero dei taxi disagi a Bologna | Due autisti su tre hanno aderito
Lo sciopero dei taxi ha causato disagi a Bologna, con circa due autisti su tre che hanno aderito alla protesta. La mobilitazione, promossa dalle principali sigle di categoria, ha interessato il servizio di trasporto pubblico locale, creando difficoltà per gli utenti. La protesta, motivata da questioni legate alle politiche governative, si è svolta ieri, evidenziando le tensioni all’interno del settore.
Lo sciopero dei taxi blocca il servizio anche a Bologna. Disagio in città, ieri, per "la protesta contro il governo " indetta dalle principali sigle della categoria dei tassisti. Poche, o meglio, pochissime le auto bianche che sono arrivate nelle fermate accanto alla stazione in piazza Medaglie d’Oro. Questo il principale problema in occasione del primo sciopero nazionale dei taxi del 2026, che ha riguardato gran parte delle città italiane, da Nord a Sud, con l’unica eccezione dell’Umbria. La protesta è terminata alle 22 di ieri. I sindacati hanno domandato regole più stringenti per Uber, i decreti contro l’abusivismo e contro "l’ingresso sempre più invasivo delle multinazionali delle piattaforme digitali nel trasporto pubblico non di linea", affermano le circa venti sigle sindacali aderenti allo sciopero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Sciopero dei taxi, disagi anche a Bologna. “Regole più stringenti per Uber”
Leggi anche: Sciopero dei taxi, adesione totale a Firenze. Disagi per gli utenti
Sciopero dei taxi, disagi anche a Bologna. “Regole più stringenti per Uber”; Sciopero dei taxi martedì 13, auto bianche ferme anche a Bologna; Sciopero dei taxi domani martedì 13 gennaio, stop di 14 ore: orari, fasce di garanzia e le città che aderiscono; Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando.
Sciopero dei taxi, disagi a Bologna: "Due autisti su tre hanno aderito" - Ieri, in piazza Medaglie d’Oro, tanti cittadini e turisti sono rimasti a piedi per la protesta nazionale. ilrestodelcarlino.it
Sciopero dei taxi, disagi anche a Bologna. “Regole più stringenti per Uber” - Le altre richieste dei sindacati: decreti contro l’abusivismo e contro "l’ingresso sempre più invasivo delle multinazionali delle piattaforme ... msn.com
La guerra dei taxi contro Uber e l'algoritmo, sciopero in tutta Italia - Il tpl torna a fermarsi il 16 in Molise (5 ore delle aziende del servizio extraurbano), a Roma le autolinee Scoppio (4 ore) e autoservizi Russo; 24 ore di stop dei bus delle società Segesta a Palermo, ... ansa.it
Il 100% dei commenti agli articoli sullo sciopero dei taxi di oggi conferma questa analisi e l’esasperazione - soprattutto romana - della totalità degli utilizzatori del servizio, con tanto di dati ed esperienze da horror, comuni a tutti noi. Con i tassisti che minaccian x.com
Sciopero dei taxi a Salerno: stop di 13 ore contro governo, abusivi e multinazionali - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.