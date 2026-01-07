Irregolarità nei cantieri edili denunciati tre imprenditori

Tre imprenditori sono stati denunciati e multati per irregolarità riscontrate in due cantieri edili tra Cattolica Eraclea e Realmonte. I controlli, condotti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno portato alla verifica delle normative di sicurezza e regolarità amministrativa, con sanzioni complessive di circa diecimila euro. L'intervento fa parte delle attività di sorveglianza per garantire il rispetto delle norme nel settore edile.

Tre imprenditori sono stati denunciati e sanzionati per circa diecimila euro dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro del comando provinciale al termine dei controlli in due cantieri edili tra Cattolica Eraclea e Realmonte.A Cattolica Eraclea sono stati segnalati un 48enne, titolare di.

