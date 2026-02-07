La polizia ha sequestrato una discoteca a Coroglio, Napoli, dopo i controlli intensificati nei locali notturni. Le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire dopo i tragici eventi di Crans-Montana, dove 41 giovani sono morti in un incendio in discoteca. Questa operazione si inserisce in una serie di verifiche più stringenti in tutta la Campania, per garantire maggiore sicurezza ai frequentatori e prevenire altre tragedie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Proseguono i controlli a tappeto nei locali notturni di Napoli e provincia, estesi a tutta la Campania, dopo i tragici fatti di Crans-Montana, dove 41 giovani hanno perso la vita in un incendio scoppiato in una discoteca nella notte di Capodanno. Le verifiche sono state disposte dalle Prefetture e coinvolgono forze dell’ordine, vigili del fuoco e autorità sanitarie. Il blitz nella notte a Napoli. Nelle scorse ore, a Napoli, i carabinieri della compagnia di Bagnoli, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, ai vigili del fuoco e al personale dell’ Asl Napoli 1 Centro, hanno effettuato un controllo in una discoteca di via Coroglio, culminato con il sequestro del locale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli nei locali notturni: discoteca sequestrata a Coroglio

Approfondimenti su Coroglio Discoteca

Questa notte i militari di Bagnoli, insieme ai vigili del fuoco e all’Asl Napoli 1, hanno fatto controlli a tappeto in una nota discoteca di via Coroglio.

Napoli, i controlli nei locali notturni di Bagnoli si sono intensificati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Coroglio Discoteca

Argomenti discussi: Sicurezza nei locali notturni: i controlli della Polizia di Stato; Controlli nei locali notturni: strutture a norma, ma preoccupa l’abuso di alcol e droghe tra i giovani; Sicurezza nei locali notturni, continuano i controlli; San Gennaro Vesuviano: Controlli nei locali notturni, sequestrati alimenti non tracciati.

CARABINIERI DI NAPOLI * : «CONTROLLI NEI LOCALI E NEI B&B DELLA NAPOLI BENE, LA POLIZIA MUNICIPALE INTENSIFICA I SERVIZI NELLA MOVIDA.»Il turismo incontrollato e i locali notturni. Fenomeni nella lente dei controlli dei Carabinieri impegnati durante il servizio anti movida nella zona dei Baretti nel quartiere Chiaia. Perché, se è ver ... agenziagiornalisticaopinione.it

Napoli, controlli nella movida di Chiaia: blitz nei B&B e nei locali della Napoli beneNAPOLI - Movida, turismo e sicurezza. Tre fronti che a Napoli, soprattutto nei weekend, richiedono un’attenzione costante. Nella zona dei Baretti, cuore Napoli, controlli nella movida di Chiaia: blitz ... marigliano.net

Udine, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per evasione, ispezioni nei locali e sanzioni Udine, servizi straordinari dei Carabinieri: due denunciati per evasione, controlli su strade e locali, sanzioni fino a 23mila euro. #notizie #news #cronaca #politi facebook

Locali e movida, scatta il patto provinciale su sicurezza e controlli x.com