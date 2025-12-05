Maxi controlli della polizia a Novara | fermate oltre 170 persone denunciato per spaccio un 21enne

Oltre 170 persone fermate, otto attività commerciali controllate e un giovane denunciato per spaccio.Sono questi i risultati dei maxi controlli che la polizia ha svolto a Novara nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre. Insieme agli agenti della Questura novarese, sono intervenuti anche l'unità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

