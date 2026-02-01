Napoli e provincia controlli nei locali notturni | in discoteca oltre il doppio della capienza

Napoli e provincia sono sotto stretta osservazione nelle ore notturne. I controlli delle forze dell’ordine si sono intensificati nei locali di ritrovo, soprattutto in discoteca. Durante un blitz, i carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno trovato 650 giovani in un locale che può ospitarne al massimo 300. La situazione ha fatto scattare subito l’attenzione sulle condizioni di sicurezza e sul rispetto delle regole.

Carabinieri e Vigili del Fuoco intensificano le verifiche nella movida per prevenire tragedie: a Somma Vesuviana trovati 650 giovani in un locale che ne poteva ospitare solo 300. Napoli – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nei locali notturni, con l'obiettivo di prevenire situazioni di pericolo e scongiurare tragedie legate al sovraffollamento e alla mancanza di misure di sicurezza. Dopo l'operazione condotta a Sant'Antimo, nella notte i militari sono intervenuti a Somma Vesuviana, in un locale di via Pomigliano. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli 650 persone in una discoteca da 300 posti.

