Conte su Napoli | Stagione assurda ogni domenica una difficoltà in più Ecco come sta McTominay

Dopo la partita tra Napoli e Genoa, Antonio Conte ha parlato di una stagione complicata, con problemi che si ripresentano ogni domenica. Ha commentato la prestazione della squadra e ha spiegato come McTominay si stia integrando nel gruppo. Conte ha sottolineato le difficoltà che la squadra affronta e ha spiegato cosa serve per migliorare. La squadra si prepara già alla prossima sfida, cercando di risolvere i problemi evidenziati.

Nel post partita tra Napoli e Genoa, Antonio Conte ha delineato una lettura della gara e della stagione che mette in evidenza la capacità della squadra di affrontare difficoltà, la gestione degli infortuni e le prospettive future. Le sue osservazioni si concentrano sulla vittoria, sull’apporto di singoli elementi e sull’andamento generale del campionato. Conte ha sottolineato che la vittoria è arrivata anche grazie a una gestione consapevole degli episodi, ricordando che i gol avversari sono stati in parte conseguenza di situazioni che la squadra ha provocato. Ha evidenziato come la gara sia stata segnata da diverse difficoltà, culminate in un rigore decisivo che ha determinato l’esito finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Antonio Conte si presenta in zona mista dopo la vittoria contro il Genoa e non nasconde la soddisfazione.

