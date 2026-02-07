Conte | Oggi abbiamo fatto tutto noi davvero una stagione assurda

Antonio Conte si presenta in zona mista dopo la vittoria contro il Genoa e non nasconde la soddisfazione. Il tecnico del Napoli dice che questa stagione è stata davvero folle e che, questa volta, sono stati loro a fare tutto. Con un sorriso, spiega che la squadra ha dato il massimo e che il lavoro di questi mesi ha portato i risultati sperati. La squadra azzurra si conferma in forma e continua a inseguire gli obiettivi stagionali.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato a DAZN la vittoria contro il Genoa di De Rossi. "McTominay si porta avanti questo problema nella zona del tendine, ogni tanto deve giocare a marce ridotte. Sappiamo che lui è un giocatore fondamentale. È una vittoria in cui abbiamo fatto tutto noi, i gol del Genoa glieli abbiamo fatti fare noi, ci sono state diverse tegole fino al rigore finale che ci ha fatto vincere la partita. Ogni domenica c'è una difficoltà in più. Di Lorenzo non solo è importante a livello tattico, ma anche a livello di carisma, la risposta è stata forte, sono orgoglioso e cerco di aiutarli quando posso, specie nelle decisioni istantanee.

