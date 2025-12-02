Serie A la Fiorentina in caduta Roma in ripresa e il duello scudetto dell’anno scorso

Inter News 24 Serie A, tutti i dettagli sul nostro grande campionato e sulla situazione aggiornata di alcune squadre in corsa. La fotografia della Serie A attraverso i numeri racconta un cambio di scenario netto rispetto allo scorso campionato. La Fiorentina registra un crollo significativo: ha 22 punti in meno rispetto alla 13ª giornata della passata stagione, quando occupava addirittura il secondo posto a una sola lunghezza dal Napoli. La Roma, al contrario, vive una crescita evidente: oggi conta 14 punti in più rispetto allo stesso punto dell’annata precedente, quando era ferma a 13 punti, appena tre sopra la zona retrocessione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serie A, la Fiorentina in caduta, Roma in ripresa e il duello scudetto dell’anno scorso

