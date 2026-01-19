Copenaghen-Napoli Conte ha un dubbio | Spinazzola o Vergara nel tridente Difficile che giochino Lucca e Lang Sky

Domani alle 21, la sfida tra Copenaghen e Napoli in Champions League rappresenta un momento chiave per la qualificazione ai play-off. Mister Conte deve ancora decidere tra Spinazzola e Vergara nel tridente, mentre è improbabile che scendano in campo Lucca e Lang. La partita sarà determinante per il cammino dei partenopei nella competizione.

Domani sera alle ore 21 si giocherà la partita di Champions League Copenaghen-Napoli. Partita decisiva ai fini della qualificazione ai play-off. Il Napoli è 23esimo in classifica e il Copenaghen 24esimo (ai play-off vanno le squadre dal nono al 24esimo posto). Entrambe le squadre hanno 7 punti in classifica. Conte ha un solo dubbio: Spinazzola o Vergara nel tridente. Difficile che giochino Lucca e Lang. L’ultima partita il Napoli la giocherà in casa contro il Chelsea. Ecco le parole di Massimo Ugolini inviato di Sky Sport in Danimarca: «La buona notizia è il ritorno di Romelu Lukaku. Immaginiamo che il centravanti belga non sia ancora al top della condizione, si è allenato negli ultimi due giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Elmas confermato nel tridente, Politano e Spinazzola gli esterni: Conte non cambia il Napoli, Lang in panchinaIl Napoli si presenta con la stessa formazione titolare, confermando Elmas nel tridente e affidando gli esterni a Politano e Spinazzola.

