Antonio Conte si è lasciato andare a parole dure al termine di Genoa-Napoli. L’allenatore del Napoli ha aggiornato sui problemi di McTominay, uscito infortunato durante la partita. Poi ha lanciato una stoccata alla società, criticando le scelte fatte e il modo in cui si gestiscono alcune situazioni. La vittoria, sofferta, vale tre punti importanti per il Napoli.

Antonio Conte ha parlato a Dazn al termine di Genoa-Napoli. L’allenatore del Napoli ha detto la sua in una gara sofferta, dove gli azzurri hanno ottenuto tre punti fondamentali nonostnate l’uscita per infortunio di McTominay. L’aggiornamento su McTominay: “Non abbiamo voluto rischiare”. Conte ha inanzitutto aggiornato sulle condizioni dello scozzese: McTominay ha un problema che si porta da inizio anno. Non gli impedisce di giocare, però deve giocare a marce ridotte. Avrebbe anche continuato, ma a fine primo tempo preferisco avere un giocatore al 100% piuttosto che prenderci rischi stupidi, lui è un giocatore fondamentale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte scatenato dopo Genoa-Napoli: aggiorna su McTominay, poi la stoccata alla società

Approfondimenti su Genoa Napoli

Durante il primo tempo della partita tra Genoa e Napoli, McTominay è uscito dal campo zoppicando.

Antonio Conte chiede una reazione ai suoi dopo la sconfitta di Di Lorenzo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Conte scatenato in conferenza stampa: Si va verso la rovina del calcio, il dio denaro è sopra tutti; Trevisani: Conte si lamenta solo quando perde o è fuori dalla lotta scudetto. All'Inter diceva...; Vergara incanta al Maradona, lo scopritore Lodi si commuove: guardate la sua reazione al gol | FOTO; Napoli-Giugliano, test pre-Genoa: il futuro è adesso, vittoria degli azzurri nel segno dei nuovi.

Conte diretta dopo Genoa-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVELe dichiarazioni dell'allenatore degli azzurri dopo il pareggio per 2-2 al Ferraris contro i rossoblù di De Rossi: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Conte: «Se siamo persone intelligenti, dovremmo fare tutti una riflessione sulla rosa e sul mercato fattoScopri le dichiarazioni di Antonio Conte su Genoa-Napoli a Dazn dopo la partita. Approfondisci i suoi pensieri. ilnapolista.it

Serie A, Genoa-Napoli: 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ Alle 20.45 Fiorentina-Torino, la Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-s facebook

SERIE A | In campo Genoa-Napoli. Segui la DIRETTA #ANSA x.com