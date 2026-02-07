Conte scatenato dopo Genoa-Napoli | aggiorna su McTominay poi la stoccata alla società
Antonio Conte si è lasciato andare a parole dure al termine di Genoa-Napoli. L’allenatore del Napoli ha aggiornato sui problemi di McTominay, uscito infortunato durante la partita. Poi ha lanciato una stoccata alla società, criticando le scelte fatte e il modo in cui si gestiscono alcune situazioni. La vittoria, sofferta, vale tre punti importanti per il Napoli.
Antonio Conte ha parlato a Dazn al termine di Genoa-Napoli. L’allenatore del Napoli ha detto la sua in una gara sofferta, dove gli azzurri hanno ottenuto tre punti fondamentali nonostnate l’uscita per infortunio di McTominay. L’aggiornamento su McTominay: “Non abbiamo voluto rischiare”. Conte ha inanzitutto aggiornato sulle condizioni dello scozzese: McTominay ha un problema che si porta da inizio anno. Non gli impedisce di giocare, però deve giocare a marce ridotte. Avrebbe anche continuato, ma a fine primo tempo preferisco avere un giocatore al 100% piuttosto che prenderci rischi stupidi, lui è un giocatore fondamentale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
