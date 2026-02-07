Una zona dell’Empolese Valdelsa si confronta con problemi che ricordano quelli di Niscemi, in Sicilia. Il territorio è fragile e presenta molte criticità, tanto da attirare l’attenzione degli esperti che cercano di capire come intervenire. La situazione preoccupa e spinge a valutare meglio le misure di tutela.

Empolese Valdelsa, 7 febbraio 2026 – Quello di Niscemi, in Sicilia, è un caso estremo – per estensione e conseguenze – che gli esperti stanno studiando con attenzione. Ma anche nell’ Empolese Valdelsa il rischio frane è più che presente e osservato con rigore dallo staff della Protezione civile dell’Unione dei Comuni. Lo spiega senza giri di parole la geologa e funzionaria dell’Unione dei Comuni, Monica Salvadori: «Ci sono zone del territorio dell’Empolese Valdelsa molto simili per struttura geologica a quella dell’area di Niscemi. Aree molto instabili dove il terreno è composto da sabbie pleistoceniche (depositi sedimentari marini e continentali formatisi durante il Pleistocene, ndr ), debolmente cementate che si sovrappongono a strati argillosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Conformazione simile a Niscemi”. Un territorio fragile, la mappa delle criticità

In Sicilia cresce la preoccupazione per il rischio di frane a Niscemi.

Questa mattina a Niscemi, nel Nisseno, si sono verificati crolli del terreno che hanno preoccupato i residenti.

