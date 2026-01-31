Crolli e indagini a Niscemi | i magistrati esaminano il piano urbanistico e le criticità strutturali del territorio

Questa mattina a Niscemi, nel Nisseno, si sono verificati crolli del terreno che hanno preoccupato i residenti. La Procura di Gela ha aperto un’indagine per verificare se ci siano responsabilità legate al piano urbanistico e alle criticità strutturali del territorio. I magistrati stanno esaminando documenti e facendo sopralluoghi per capire cosa abbia causato il cedimento massiccio del terreno. Sul posto, sono arrivati anche tecnici e geologi per valutare la situazione e prevenire altri rischi. La zona rimane sotto stretta sorveglianza mentre

Un crollo massiccio del terreno ha colpito Niscemi, nel Nisseno, scatenando un’inchiesta penale aperta dalla Procura di Gela. L’evento, avvenuto a inizio gennaio 2026, ha visto il cedimento di un costone che ha messo in pericolo decine di abitazioni, costringendo l’evacuazione di numerose famiglie. I magistrati hanno già acquisito un’ampia mole di documenti relativi al dissesto idrogeologico della zona, iniziando a ricostruire le dinamiche che hanno portato al crollo. L’indagine punta a individuare eventuali responsabilità colpose, con particolare attenzione agli interventi o alle omissioni che potrebbero aver aggravato il rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crolli e indagini a Niscemi: i magistrati esaminano il piano urbanistico e le criticità strutturali del territorio. Approfondimenti su Niscemi Crollo Parma premiata a Bruxelles per il carattere innovativo del nuovo Piano Urbanistico Generale Turismo a Napoli, l’imprenditore Ditto: Criticità strutturali nonostante il boom, serve una strategia Il turismo a Napoli continua a mostrare un crescente interesse, come evidenziato dal recente periodo natalizio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Niscemi Crollo Argomenti discussi: Crollo edilizio e responsabilità professionale: assoluzione dell’ingegnere dopo perizia strutturale; Il crollo del progetto milionario (con fondi Pnrr) sulla strada Sa Lenia: Qui non bastava guardare in superficie; Alberi a rischio crollo, dopo gli schianti ai Fori via ai controlli in centro; Cedimenti e crolli a Salerno, Esposito (FI): In questi anni è mancata l'ordinaria amministrazione. Cedimenti e crolli a Salerno, Esposito (FI): In questi anni è mancata l'ordinaria amministrazioneIl consigliere comunale: Procedere alla mappatura dei rischi geologici e ambientali connessi ai recenti fenomeni, investendo nelle indagini e mappature il locale consiglio dei geologi e altri ordini ... salernotoday.it Crolli, cedimenti e incuria: l’Hangar per dirigibili a rischio collassoCavi spezzati, cedimenti e copertura compromessa. L’Hangar team Augusta chiede interventi immediati per salvare un bene culturale di valore ... lasicilia.it La Procura della Repubblica di Benevento, a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri Forestali di Mirabella Eclano, ha disposto il sequestro preventivo urgente dell’ex cinema Diana, situato in via Condotto a Grottaminarda, teatro di un crollo parziale di facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.