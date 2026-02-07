Conferiti i riconoscimenti della 4ª edizione del Premio Lilia Gaeta

La cerimonia di consegna dei premi della quarta edizione del Premio “Lilia Gaeta” si è svolta ieri, a Reggio Calabria. La memoria della magistrato, simbolo di integrità e impegno civile, viene mantenuta viva grazie a questo riconoscimento. Oltre alla consegna delle onorificenze, sono stati ricordati i valori di legalità, cura e diritti che Lilia Gaeta ha rappresentato in vita. La cerimonia ha riunito amici, colleghi e cittadini, tutti uniti per celebrare chi si impegna ogni giorno per la stessa causa.

La memoria di Lilia Gaeta, magistrato reggino simbolo di integrità e impegno civile, continua a vivere attraverso un premio che celebra chi, quotidianamente, si batte per la legalità, la cura e i diritti dei cittadini. Si è svolta ieri mattina, 7 febbraio 2026, nella suggestiva sala “Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, la quarta edizione del Premio “Lilia Gaeta”, un’iniziativa che si inserisce nel più ampio contesto dell’evento “La memoria e l’impegno”, legato alla Giornata mondiale contro il cancro. La cerimonia, gremita di istituzioni, autorità militari e sanitarie, associazioni e cittadini, ha rappresentato un momento di riflessione e di riconoscimento per coloro che si distinguono per il loro contributo alla costruzione di una società più giusta e di una sanità più equa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Palazzo Campanella si è svolta la cerimonia di consegna del premio dedicato alla memoria della magistrata Lilia Gaeta.

Il premio intitolato a Lilia Gaeta, magistrata scomparsa nel 2022, vuole mettere in luce chi si impegna nel campo della medicina etica.

