Cura e giustizia | l’importanza del premio Lilia Gaeta per la medicina etica

Il premio intitolato a Lilia Gaeta, magistrata scomparsa nel 2022, vuole mettere in luce chi si impegna nel campo della medicina etica. La cerimonia si è svolta questa settimana, attirando medici, giuristi e rappresentanti delle istituzioni. Tra i premiati ci sono professionisti che si sono distinti per il loro lavoro di cura e rispetto della dignità dei pazienti. La figura di Gaeta emerge come esempio di impegno e umanità, anche in momenti difficili. Il riconoscimento vuole sottolineare come curare sia un atto di giust

**Curare è un atto di giustizia. Il Premio Lilia Gaeta**, così si intitola il premio istituito in onore della magistrata scomparsa nel 2022, **Lilia Gaeta**, una donna che, pur nella sua fragilità, aveva sempre creduto nella dignità della cura, nella giustizia e nella forza delle istituzioni. La cerimonia del premio, avvenuta il 6 febbraio 2026 nella sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, è stata un momento di memoria, riflessione e impegno, in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro. Era un’occasione per dare voce alla speranza, per parlare di diritti, di uguaglianza, di un sistema sanitario che deve essere capace di accompagnare, di fronte a una malattia come il cancro, non soltanto con cure tecniche, ma soprattutto con umanità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lilia Gaeta

Questa mattina a Palazzo Campanella si è svolta la cerimonia di consegna del premio dedicato alla memoria della magistrata Lilia Gaeta.

Ultime notizie su Lilia Gaeta

