Conferenza stampa Grosso pre Como Sassuolo. Il tecnico dei neroverdi ha parlato alla vigilia del match di apertura della tredicesima giornata Alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Como, valida per la 13ª giornata di Serie A, Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa, esprimendo le sue aspettative e le preparazioni per il match contro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Grosso pre Como Sassuolo: «Gara tosta, dobbiamo essere bravi a fare questo. Fadera o Larienté? Mi piace alternare. Paz? Focalizzarsi su di lui significa…»