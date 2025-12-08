Conferenza stampa Thuram pre Inter Liverpool | Affronteremo una squadra di campioni Sappiamo cosa migliorare
di Lorenzo Vezzaro Conferenza stampa Thuram pre Inter Liverpool: le parole del francese alla vigilia del big match di Champions League, che si giocherà a San Siro. Marcus Thuram risponde alle curiosità dei giornalisti alla vigilia di Inter Liverpool. Di seguito, le dichiarazioni del centravanti francese, entusiasta di sfidare una corazzata mondiale: INTER SUPERIORE AL LIVERPOOL – «Non credo. Le partite sono episodi singoli, affronteremo una grande squadra con campioni. Quando i campioni sono messi in dubbio vogliono dare il meglio». LIVERPOOL – «Affronteremo una grande squadra, proveremo a fare quello che stiamo facendo, aggiungendo sempre qualcosa in più. 🔗 Leggi su Internews24.com
