Conferenza stampa Di Francesco pre Lecce Lazio | Ecco come ho trovato Cheddira sul rientro di Berisha posso dirvi questo

Nella conferenza stampa pre partita tra Lecce e Lazio, l’allenatore Eusebio Di Francesco ha condiviso le sue impressioni su Cheddira e aggiornamenti sul rientro di Berisha. Di Francesco ha analizzato la condizione dei giocatori e le sfide in vista del 22° turno di Serie A, offrendo un quadro chiaro e diretto sulla situazione della squadra in vista dell’incontro.

Di Francesco: Cheddira può giocare dal primo minutoIl tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato della squadra e dei nuovi arrivi nella conferenza stampa di vigilia. Quando hai squadre davanti come Inter e Milan, le poche opportunità che hai ... leccesette.it

Di Francesco: Cheddira già pronto e voglioso. Lazio in crisi? Pensiamo a ciò che il Lecce deve fareLa conferenza stampa prepartita del tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco in vista della gara di domani con la Lazio ... calciolecce.it

