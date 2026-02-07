Conferenza stampa Cuesta pre Bologna Parma | Vogliamo mantenere la nostra identità Estevez è out Sulla classifica rispondo così

Dopo aver sciolto le riserve sulla formazione, Carlos Cuesta ha parlato chiaro: “Vogliamo mantenere la nostra identità”. Il tecnico dei crociati ha anche annunciato l’assenza di Estevez, che salterà la partita. In vista del match di domani, Cuesta ha risposto alle domande sulla classifica e ha spiegato le sue strategie per affrontare la sfida.

