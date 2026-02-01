Stabilimenti balneari concessioni in regola? Zevi | Fate attenzione prima di fare gli abbonamenti

La stagione balneare è ancora lontana, ma già si pensa alle vacanze. In questi giorni, molti turisti e cittadini iniziano a pianificare le ferie e a cercare gli stabilimenti in cui trascorrere le giornate al mare. Tuttavia, gli esperti avvertono: prima di firmare abbonamenti o pagare per le concessioni, meglio controllare che tutto sia in regola. La discussione sulle autorizzazioni e le concessioni non si ferma, e l’attenzione resta alta.

L'assessore al Patrimonio ha ribadito l'invito a controllare la regolarità delle concessioni balneari, prima di sottoscrivere l'abbonamento per cabine e ombrelloni. Zevi: "Vogliamo evitare quanto successo lo scorso anno" Ci vogliono ancora tre mesi prima che la stagione balneare possa prendere avvio. In questo periodo dell'anno, però, c'è già chi comincia a programmare come trascorrere le vacanze. Lo scorso anno non tutti coloro che hanno pagato l'abbonamento estivo, sono riusciti a fruirne pienamente. Sulla scorta di quanto accaduto nel 2025, Tobia Zevi, l'assessore al patrimonio di Roma Capitale, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva invitato i cittadini a verificare la regolarità delle concessioni prima di sottoscrivere un abbonamento.

