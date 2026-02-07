cona cortina eccellenza olimpica il team maxillo facciale ai giochi

Questa volta la chirurgia italiana fa il suo ingresso tra le stelle di Pechino. Il dottor Riccardo Tieghi di Ferrara si è unito al team nazionale di maxillo-facciale per la disciplina dell’hockey su ghiaccio. Un riconoscimento importante, che dimostra come l’eccellenza nella medicina possa contribuire anche allo sport olimpico.

L’eccellenza della chirurgia maxillo-facciale di Ferrara vola alle olimpiadi. Il dottor Riccardo Tieghi nel team nazionale maxillo-facciale per l’hockey su ghiaccio. Tieghi, dirigente medico in forze all’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Cona (diretta dal prof. Manlio Galiè), farà parte del team d’élite per i Giochi Invernali di Milano – Cortina 2026. C’è anche un pezzo di Ferrara nel cuore dell’organizzazione medica delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali. Per la prima volta nella storia dei Giochi, il Comitato Olimpico Internazionale ha istituito un team chirurgico specializzato, composto esclusivamente da Chirurghi Maxillo-Facciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riccardo Tieghi, chirurgo di Ferrara, sarà tra i medici che assisteranno gli atleti alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

A Bologna, l’ospedale Sant’Orsola ha eseguito per la prima volta un intervento di chirurgia maxillo-facciale utilizzando la realtà aumentata.

