Comolli | Yildiz è una stella non sarà l' unico passo per riportare la Juve al successo

Comolli si è presentato in sala stampa con Yildiz al suo fianco, dopo aver firmato il nuovo contratto con la Juventus. Ha parlato di soddisfazione condivisa con la proprietà, i dirigenti e i tifosi. Il dirigente ha anche commentato il ruolo del turco, definendolo una stella e sottolineando che questo non sarà l’unico passo per riportare la squadra al successo.
La Spallettata stavolta è dell’ad Damien Comolli e di Kenan Yildiz, che inaugurano la classica conferenza della vigilia del tecnico annunciando ufficialmente il rinnovo del dieci fino al 2030. Il turco firma in diretta, sotto gli occhi dei genitori e di tutti i dirigenti bianconeri: da Giorgio Chiellini al ds Marco Ottolini fino al dt Francois Modesto. “Siamo molto contenti di poter annunciare ufficialmente il rinnovo di Kenan fino al 2030 – sottolinea Comolli parlando per la prima volta in italiano -. Soddisfazione condivisa con la proprietà, i dirigenti e i tifosi perché Yildiz è un talento e una stella del calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
