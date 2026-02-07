Juve Comolli annuncia il rinnovo di Yildiz | È un leader vero

La Juventus ha rinnovato il contratto di Kenan Yildiz fino al 2030. A comunicarlo è stato il CEO Damien Comolli durante una conferenza stampa, in cui ha definito il giovane talento tedesco-turco un “leader vero”. La società punta molto su di lui e vede in Yildiz un elemento chiave per il futuro della squadra.

Il futuro della Juventus ha un volto e un numero ben definiti. In una conferenza stampa destinata a segnare il nuovo corso societario, il CEO bianconero Damien Comolli ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Un momento significativo non solo per il valore tecnico dell’accordo, ma anche per la scelta istituzionale del dirigente, che per la prima volta ha parlato pubblicamente in italiano per sottolineare l’importanza dell’evento. Comolli ha descritto il fantasista turco come un “campione vero”, evidenziando come il suo profilo vada oltre il semplice talento cristallino. Secondo il dirigente della Continassa, Yildiz incarna le doti necessarie per la leadership moderna: ambizione, costanza e un profondo senso di responsabilità.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

L'Amministratore Delegato della Juventus, John Elkann, ha deciso di accelerare sulla questione rinnovo di Kenan Yildiz, prolungando il contratto fino al 2030.

