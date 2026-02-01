Juventus Women Sassuolo LIVE | Pinto alle spalle di Beccari e Girelli

La partita tra Juventus Women e Sassuolo si è appena conclusa con un risultato che sorride alle bianconere. Pinto ha segnato, mettendo la firma sulla vittoria, mentre Beccari e Girelli hanno dato il loro contributo. La sfida, valida per la dodicesima giornata di Serie A Women, è stata intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a un match ricco di emozioni e azioni decisive.

di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Sassuolo 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18 Migliore in campo Juventus Women.

