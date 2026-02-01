Juventus Women Sassuolo 3-0 LIVE | doppietta Beccari e Girelli fa 150 INTERVALLO

La Juventus Women batte il Sassuolo 3-0 nel match della dodicesima giornata di Serie A. Beccari segna due volte e Girelli, con il suo 150° gol in carriera, chiude definitivamente la partita. La gara si mette subito bene per le bianconere, che dominano dall’inizio, e le avversarie fanno fatica a reagire. Al termine dei primi 45 minuti, il risultato è già in ghiaccio.

di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Sassuolo 3-0: sintesi e moviola. 45+1? Fine primo tempo – Duplice fischio 34? Doppietta Beccari – Cross di Pinto per la 9 che di testa anticipa l'uscita di Durand.

