Commercio e turismo dopo Capitale della cultura Picarella | Non possiamo dirci soddisfatti ora serve ripartire

Dopo un anno di celebrazioni, il commercio e il turismo di Picarella non mostrano grandi segni di ripresa.

L’anno di Capitale italiana della cultura è ormai archiviato, se ne parla sempre meno e, quando accade, spesso gli addetti ai lavori allargano le braccia di fronte un'occasione che, forse, poteva essere sfruttata meglio. Il sistema commerciale agrigentino si ritrova a fare i conti con aspettative.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

